Il governatore della Toscana Eugenio Giani ha parlato fuori dall'ospedale di Careggi dopo aver fatto visita a Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina ricoverato dopo il malore di ieri in Fiorentina-Inter. Queste le sue parole ai media presenti tra cui Fiorentinanews.com:

“Ho parlato con Bove, è vigile. Ha una grande capacità di reazione, devo dire che è un ragazzo davvero d'oro, anche per come si pone dopo una vicenda come questa. Io voglio ringraziare i medici e il personale sanitario. In questi casi sentiamo che a Firenze abbiamo un tesoro e un'eccellenza: la sanità. Per il resto, leggerete i bollettino medici. Gli ho trasmesso l'affetto che Firenze e tutti i tifosi gli hanno mandato in queste ore”.