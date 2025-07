Pioli vuole valutare Richardson, ma sul centrocampista marocchino arrivano le sirene dalla Premier

Amir Richardson era arrivato a Firenze nella scorsa sessione estiva di mercato dal Reims per 10 milioni di euro con addosso le aspettative di poter essere un buon rinforzo per il centrocampo della Fiorentina. Dopo un anno contraddistinto da alti e bassi arrivano le prime sirene di mercato per il centrocampista marocchino classe 2002.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, i club che si stanno interessando al centrocampista sono Sunderland e Brentford, con quest'ultimi che hanno già avuto modo di relazionarsi con i dirigenti viola visto l'affare che ha coinvolto Kayode a gennaio. Ma prima di un'eventuale cessione, Richardson dovrà passare prima sotto la lente d'ingrandimento di mister Stefano Pioli, che pare essere incuriosito dal giocatore e vorrebbe valutarlo a fondo prima di privarsene definitivamente.