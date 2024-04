Gilardino temporeggia e ancora non c'è il rinnovo col Genoa. L'attesa per una mossa decisa della Fiorentina

Continua a tenere banco in casa Genoa la questione del rinnovo contrattuale dell'allenatore (ed ex attaccante della Fiorentina) Alberto Gilardino.

Incontro che non ha dato esiti

Secondo quanto riportato stamani da Il Secolo XIX c'è stato un incontro tra le parti nelle ultime ore per cercare di allungare l'accordo che però non ha dato i frutti sperati.

Il Gila temporeggia

Gilardino continua a temporeggiare in attesa che le squadre che si sono interessate a lui, su tutte la Fiorentina, si facciano avanti in modo deciso.

Nei prossimi giorni è in programma un incontro tra il club rossoblu e il suo procuratore Alessandro Moggi per cercare di capire una volta per tutte se questa situazione si può dirimere oppure no.