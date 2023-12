Dalla Juventus all'Inter, senza troppa fortuna. Cuadrado costringe i nerazzurri a tornare sul mercato: l'ex viola out almeno tre mesi

L'ex Fiorentina Juan Cuadrado, nelle scorse stagioni, è diventato un giocatore cardine della Juventus. La sua scelta di passare all'Inter, durante l'ultimo mercato, ha fatto molto rumore. Peccato che il colombiano non sia riuscito a imporsi nella sua nuova avventura in nerazzurro, tanto da incappare in un brutto imprevisto.

Come riporta Sky Sport, l'ex viola Cuadrado dovrà stare fuori per almeno 3 mesi: obbligatoria un'operazione al tendine d'Achille. Ciò costringe l'Inter a intervenire obbligatoriamente sul mercato anche a gennaio, per completare la rosa.