La Fiorentina prova a blindare Kean e a togliere di mezzo quella clausola che spaventa tutti

L'estate della Fiorentina ruoterà anche attorno a Moise Kean. Mancano tre settimane al primo luglio, ovvero alla data in cui inizierà il periodo di quindici giorni in cui un club potrà esercitare la clausola da 52 milioni di euro per prendersi l'attaccante.

Marcato stretto dalla Fiorentina

Kean a Firenze sta bene, in maglia viola ha toccato livelli inimmaginabili fino a pochi mesi fa. La Fiorentina, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, lo marca stretto per arrivare ad un sì che vorrebbe dire molto per il futuro. Si tratta di rinnovare la volontà di proseguire insieme, a condizioni diverse dalle attuali.

Via la clausola

Il cambiamento più grande sarebbe quello di togliere quella clausola che spaventa tutti in casa gigliata, a cominciare dal diesse Daniele Pradè che aveva detto qualche settimana fa: “Siamo prigionieri di questa situazione”.

La dirigenza vorrebbe cancellare in queste tre settimane, in accordo col ragazzo, questa opzione.