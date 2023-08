La Nazione: Il nodo del numero dieci

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: "Io sono Yerry vitaMINA viola".

A pagina 4 apertura per: “Il quinto colpo viola Fatta per Yerry Mina Oggi le visite mediche E Grabara è più vicino”. Sottotitolo: “Il difensore colombiano sbarca a Firenze. Sei milioni per il portiere”. In taglio basso le dichiarazioni di Barone: “Europa meritata. Il mercato? Idee chiarissime”.

A pagina 5 invece leggiamo: “Il nodo del numero 10 Castrovilli, un lento addio Il rinnovo (ancora) non c’è Parti sempre più distanti”. E ancora: “Il confronto sulle cifre è stato ormai reso pubblico. Ora l’accordo oppure i saluti”.