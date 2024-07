La Fiorentina avanza la candidatura per McKennie: La cifra alla quale chiudere. E con una cessione di Amrabat...

La trattativa tra la Fiorentina e la Juventus per Weston McKennie non è ancora decollata, ma il texano è stato messo in cima alla lista dei partenti da parte del club bianconero. Un fatto questo che alla lunga potrebbe giocare a favore del club viola.

Richiesta non da poco del giocatore

I gigliati dunque hanno avanzato la loro candidatura: c'è da fare i conti con una richiesta economica non da poco da parte del calciatore, ma con la Juve non è impossibile trovare un accordo.

E una cessione di Amrabat…

Su che cifre? Una decina di milioni ai quali, magari, aggiungere qualche bonus. Una cessione di Amrabat sicuramente favorirebbe l'arrivo in tempi rapidi dell'americano.