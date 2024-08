Nagy: "Siamo venuti qui per fare risultato, abbiamo visto la partita di Parma e le tante occasioni subite dalla Fiorentina. Voglio sfidare De Gea"

Zsolt Nagy, capitano della Puskas Akademia, ha parlato in sala stampa in vista della partita di domani contro la Fiorentina in Conference League: “Per noi è un onore essere qui e giocare contro la Fiorentina, una grande opportunità per molti di noi che non hanno mai potuto giocare a livello internazionale".

“Ho parlato con uno del Parma”

"Veniamo qui per fare risultato. Ho avuto la possibilità di parlare con Balogh del Parma e gli ho chiesto alcuni consigli: il Parma ha avuto tante occasioni contro i Viola. Noi abbiamo tanta energia nelle gambe e siamo alla guida del campionato”.

Poi su De Gea

“Mi piace sfidare giocatori di spessore, se poi si tratta di un portiere anche meglio. Spero che giochi lui domani, è sempre un piacere affrontare calciatori simili”.