Palladino: "Inconcepibile iniziare la Conference con il mercato ancora aperto. Gonzalez? E' una questione fra lui e il club, a me non tocca"

Dopo esser passato dalla sala stampa, l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto anche a Sky Sport per commentare la vigilia della sfida di Conference League contro la Puskas Akademia, andata dei playoff, in programma domani sera al Franchi. Tanta l'emozione nelle parole del mister:

L'emozione della “prima”

“C'è tanta emozione, soprattutto per me, ma sono e siamo tutti consapevoli che abbiamo due gare a disposizione per passare questo turno”.

“Puskas squadra temibile”

"L'avversario è squadra temibile, subisce pochi gol e non si fa problemi a segnarne. Noi dovremo essere bravi nel metterli in difficoltà quando avremo le occasioni giuste. L'aspetto che mi fa stare sereno è vedere che i ragazzi sono carichi per questa sfida".

Infine sul mercato

“E' inconcepibile per me avere ancora il mercato aperto, con giocatori che possono arrivare ma anche altri della mia squadra che se ne possono andare. Tuttavia, i ragazzi li vedo tranquilli e sereni per la partita di domani. Gonzalez? Situazione molto personale fra lui e il club, ma a me questo non tocca personalmente. Non mi destabilizza e non è una questione che deve interessare lo spogliatoio”.