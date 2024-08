Alla vigilia del match di Conference League contro la Puskas Academy, il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato anche dei singoli:

Su Nico Gonzalez: “Con lui ho un ottimo rapporto, parliamo quotidianamente e mi ha detto in maniera sincera quello che mi doveva dire. E' inconcepibile che il mercato sia aperto a stagione iniziata, ma la vicenda di Nico non sta condizionando la squadra perché è una questione personale tra lui e la società. I giocatori non sono distratti, stanno pensando solo a domani”.

Su Beltran: “L'ho visto meno rispetto agli altri, ma mi è piaciuto subito il suo atteggiamento. Può fare sia la punta sia il trequartista di sinistra, ma in quest'ultima posizione non ho ancora avuto il tempo di provarlo. E' un ragazzo di grane intelligenza, predisposto a imparare, e questo mi piace molto”.

Su De Gea: “Aveva bisogno di un po' di tempo per riprendere il ritmo, ma anche lui ha portato grande professionalità. Si è allenato più degli altri perché ci tiene a rientrare il prima possibile, io l'ho visto bene e domani potrebbe anche partire dall'inizio”.

Su Amrabat: “Ho parlato con lui come con tutti gli altri, sinceramente abbiamo un grande rapporto. E' concentrato sulla Fiorentina e domani sarà a disposizione come lo è stato a Parma. E' un nostro giocatore e ho la certezza che quando scende in campo dà tutto per la maglia viola”.

Su Biraghi: “Può giocare sia da esterno che da terzo di difesa, così come Dodo, Kayode e Parisi. Mi piacciono i giocatori duttili che sanno adattarsi in tutte le posizioni, l'importante è essere predisposti al sacrificio e mettersi a disposizione della squadra”.