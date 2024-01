L'Arsenal apre le porte alla Fiorentina per Kiwior. Una rete più facile da tessere in estate

Jakub Kiwior è stato, suo malgrado, uno dei ‘protagonisti’ nella partita persa ieri dall'Arsenal in casa contro il Liverpool (0-2) valida per la FA Cup. Il difensore polacco ha causato l'autogol che ha messo la partita in discesa per i Reds che poi hanno chiuso i conti nell'ultima azione con Luis Diaz.

L'Arsenal apre alla Fiorentina

Ma Kiwior è anche uno dei nomi che torna a rimbalzare nelle cronache di mercato della Fiorentina. Su La Nazione si legge che l’Arsenal, in qualche modo, avrebbe potuto (e potrebbe) favorire l’interesse della società viola, ma ci sono difficoltà burocratiche ed economiche che mal risolvono nel corso della sessione del mercato d’inverno.

Una rete da tessere più in estate

Più facile, semmai, tessere la rete dell’operazione del suo ritorno in Italia la prossima estate.