Gosens è pronto per rientrare. La Fiorentina dei titolarissimi col Milan

A partire da oggi Robin Gosens dovrebbe tornare in gruppo. All'interno della Fiorentina il ginocchio dell'esterno tedesco non desta preoccupazione.

La botta presa in rifinitura prima della partita contro l'Atalanta gli ha procurato solo una forte contusione. La convocazione per il Milan non sembra in dubbio, l'impiego in campo sarà deciso più avanti anche in relazione al match di Conference League.

Sabato sera è attesa la Fiorentina dei titolarissimi.