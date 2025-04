Gosens rivede San Siro. Colpani invece...

Robin Gosens vede, anzi rivede, San Siro. L'esterno sinistro della Fiorentina, che ha vestito in passato la maglia dell'Inter e che quindi conosce molto bene lo stadio milanese, salvo sorprese negative dovrebbe essere disponibile per il match di sabato contro il Milan.

Il tedesco è in recupero

L'ex Union Berlino ha rimediato una botta al ginocchio durante la rifinitura della scorsa settimana e non ha potuto prendere parte alla gara giocata dai viola contro l'Atalanta, ma è in fase di recupero.

Colpani a parte

Sta lavorando ancora a parte Andrea Colpani che è fuori da metà febbraio per una contusione al piede che lo ha costretto a portare per un periodo anche un tutore. Nella seconda parte di questa settimana non è escluso però che possa tornare in gruppo. Situazione questa che richiede aggiornamenti.