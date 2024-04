Il Sassuolo butta via un tempo contro la Salernitana e resta penultimo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l'anticipo di Serie A tra Salernitana e Sassuolo per 2-2.

La cronaca della gara

Nel primo tempo apre le danze Laurientè che non segnava da settembre, raddoppia poi Bajrami. I padroni di casa si rifanno nella ripresa: prima Candreva accorcia le distanze su calcio di rigore, mentre al 90' Maggiore sigla il gol del pareggio. La squadra allenata da Ballardini perde così una grossa occasione in ottica lotta salvezza contro i granata guidati da Colantuono dividendosi così la posta in palio.

Classifica in basso che non si smuove

Un punto a testa quindi per entrambe le squadre: resta ultima in classifica la Salernitana a 15 punti e penultimo il Sassuolo a 25 a pari merito con Empoli e Frosinone. La zona calda resta così pù che impantanata.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 79, Milan 65, Juventus 59, Bologna 57, Roma 52, Atalanta* 50, Lazio 46, Napoli 45, Torino 44, Fiorentina* 43, Monza 42, Genoa 35, Lecce 29, Udinese 28, Cagliari 27, Verona 27, Frosinone 25, Sassuolo 25, Empoli 25, Salernitana 15. *una partita da recuperare