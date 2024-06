"Da una parte, c'è l'amministrazione comunale che, sulla questione stadio, ne ha combinate di tutti i colori e che se dovesse vincere la Funaro, proseguirà sicuramente a fare danni e dall'altra vi è la società Fiorentina che, probabilmente, ha avuto seri problemi ad instaurare, nel tempo, un dialogo serio e concreto con Nardella e compagni; in mezzo, vi sono i clienti, ovvero i tifosi che dovrebbero avere sempre ragione e che invece subiranno direttamente le conseguenze della malagestione complessiva", lo afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega.

"Una tematica, quella dell'impianto sportivo cittadino, che ha vissuto e sta tuttora vivendo momenti davvero poco edificanti", prosegue il Consigliere.

"Avevamo un imprenditore che voleva investire e si è pensato bene di ostacolarlo, per poi innescare una serie di eventi che è superfluo ricordare, ma che hanno sicuramente continuato a danneggiare pesantemente la tifoseria. Come da noi proposto da mesi (lo stesso Salvini in visita a gennaio al Viola Park rilanciò l'idea di trovare un'area a Firenze dove costruire un nuovo stadio) Eike Schmidt è stato propositivo e non distruttivo come il Pd, andando a Roma per verificare opzioni alternative", insiste Galli.



"C'è chi, dunque, come il candidato del Centrodestra, s'impegna veramente per risolvere la problematica e chi, viceversa, utilizza i soldi pubblici (mancano, peraltro, 100 milioni) per un impianto ibrido infischiandosene delle esigenze dei tifosi" conclude il Consigliere.