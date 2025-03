Due operazioni che si incastrano alla perfezione: Così Adli potrebbe rimanere alla Fiorentina

Può rimanere ancora alla Fiorentina in futuro Yacine Adli? Il club viola ha il diritto di riscatto sul giocatore e quindi può decidere delle sorti del centrocampista.

Come riporta TuttoSport, questa operazione di mercato potrebbe essere facilitata anche da Andrea Sottil; l'attaccante esterno ceduto in prestito proprio ai rossoneri, potrebbe favorire questo incastro.

In sostanza la Fiorentina può prendere Adli per 10.5 milioni, mentre il Milan per le prestazioni sportive di Sottil dovrebbe sborsare 10 milioni. Somme che vanno ad annullarsi.