Un'uscita indispensabile per la Fiorentina per accontentare una delle richieste di Pioli

Il Flamengo non molla la presa su Lucas Beltran. Il club brasiliano ha accontentato economicamente la Fiorentina e ora vuole convincere definitivamente anche l'attaccante argentino con un'offerta di ingaggio da top player.

Beltran nicchia

L'operazione, di fatto chiusa tra le due società, richiede un passo in avanti del giocatore per sbloccarsi definitivamente. Ma Beltran per il momento nicchia, rimanendo freddo davanti al corteggiamento (così come lo era stato quando ci aveva provato il River Plate a suo tempo).

Operazione in uscita indispensabile

La Fiorentina ha bisogno di questa uscita per fare un'altra operazione in attacco e accontentare una delle richieste di Pioli.