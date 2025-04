La rimonta in campionato sulla Fiorentina non gli fa cambiare idea: Ranieri non allenerà più la Roma

Claudio Ranieri chiarisce il suo futuro alla Roma. Il tecnico, in un'intervista a Il Messaggero, ci ha tenuto a spiegare la propria posizione in vista della conclusione della stagione: “Dalla prossima stagione ricoprirò il ruolo di ‘Senior Advisor’ del club, mo' traducetelo come ve pare”. Insomma, non sarà più il responsabile della Prima Squadra.

Ranieri non sarà più l'allenatore della Roma…

“I tifosi devono stare tranquilli, io non scappo. Lo faccio solo se non conto. Ma non farò il parafulmine di nessuno”. Per il nuovo allenatore, Ranieri ha spiegato che la decisione è vicina:

“Abbiamo seguito il modello inglese: siamo partiti da 7-8 nomi per arrivare a 3-4. Siamo vicini, molto vicini”. Ora non resta da capire chi sarà il prossimo a sedere sulla panchina della Capitale.

… ma siederà in panchina un'ultima volta contro la Fiorentina

La Fiorentina, rimontata da un vantaggio di 15 punti sulla Roma in classifica, non ha ancora finito con i giallorossi. Il match del girone di ritorno è previsto a maggio, quando gli “obiettivi” delle due squadre saranno (forse) più chiari. Tuttavia, mentre i Viola sono ancora in corsa in Europa, i giocatori di Ranieri hanno solo la Serie A da giocare.