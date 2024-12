Arthur si guarda intorno per tornare a giocare, in Italia lo segue nuovamente anche Italiano

Dopo una stagione positiva a Firenze con la Fiorentina, Arthur è ritornato alla Juventus da separato in casa e lì è rimasto. L'ex regista viola è così alla ricerca di una nuova sistemazione da trovare a gennaio per tornare a giocare. Si di lui ci sono diverse squadre brasiliane, ma al momento il bianconero ha chiuso a un ritorno in patria.

Come scrive tuttomercatoweb.com, in Serie A Arthur è seguito è seguito da Como e Bologna, mentre all'estero si erano mossi Olympique Marsiglia, Benfica e Real Betis, con Girona e Olympiakos che si sono aggiunte nelle ultime ore.