Pradè: "Ci portiamo dietro un rammarico enorme. Non ci gira niente a favore, se penso a quanti punti in più avremmo potuto avere..."

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè è fortemente rammaricato per il pareggio della squadra contro la Roma: “E' stata una delusione enorme, è stata una botta allo stomaco. Non riesco a decifrarlo questo incontro, abbiamo fatto una partita incredibile, contro una squadra strepitosa. Alla fine del primo tempo, un gol di vantaggio era davvero troppo poco, poi ti riporti in vantaggio, sbagli un rigore e prendi gol al 95': è veramente un peccato”.

Sui rigori: “Abbiamo fatto le partite contro il Parma e il Bologna in coppa e siamo stati perfetti, non ti aspetti di certo che negli ultimi sei rigori ne sbagli cinque e poi tutti determinanti. E ti porti dietro un rammarico incredibile e avremmo avuto un'altra classifica”.

Sulla mancata espulsione di Mancini: L'episodio non lo commento, vincevamo 1-0 e ci saremmo trovati un uomo in più. Non ci gira nulla a favore, se penso a quanti punti in più avremmo potuto avere…Per fortuna c'è da pensare alla Conference e allora accantoni questa delusione che stasera è grande".