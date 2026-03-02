Il dubbio più grande che Vanoli si trascinerà fino all'ultimo
Vanoli e Comuzzo. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il dubbio più grande che l'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, si trascinerà fino alla riunione tecnica di questo pomeriggio sarà quello relativo al terzino destro che questa sera a Udine dovrà prendere il posto dello squalificato Dodô. Questo è quello che scrive stamani La Nazione.
Le opzioni sul tavolo
Le opzioni sul tavolo sono due: Niccolò Fortini (la scelta più naturale nonché la più probabile, alla fine) ma anche Pietro Comuzzo, testato in quella zolla una settimana fa nel finale di gara col Pisa.
Esterno bloccato
In quel momento la Fiorentina, piuttosto che passare a tre in difesa, è rimasta a quattro ma ha deciso di provare il classe 2005 come esterno bloccato per dare più solidità al reparto.
