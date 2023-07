Aria pesante in casa Lazio, con Sarri pronto a dimettersi. Lo scenario che potrebbe colpire anche la Fiorentina

Si respira aria pesante in casa Lazio. "Sarri? Si è fissato con Zielinski e Ricci! Mi ha detto no per Fred e Lo Celso. Così fa soltanto aumentare il valore di mercato di giocatori in scadenza". Sono le dichiarazioni di Claudio Lotito sul suo allenatore e le mosse di mercato.

Come riporta il Messaggero, in casa biancoceleste si sta alzando un polverone non da poco, con il tecnico toscano che sarebbe addirittura pronto alle dimissioni. Tutto ciò, potrebbe avere ripercussioni anche per la Fiorentina. La cessione di Fred dal Manchester United avrebbe dato il via libera all'acquisto di Sofyan Amrabat. Così, invece, i tempi continuano ad allungarsi, anche se la trattativa dovrebbe entrare nelle fasi calde già dalle prossime ore.