Dopo il Como, cinque gare consecutive in casa: l'importanza di ripartire bene dopo la sosta Nazionali

Ad attendere la Fiorentina al rientro dalla sosta Nazionali ci sarà il Como di Fabregas, squadra giovane che gioca un calcio divertente, ma che attualmente occupa la 15sima posizione ed è quindi coinvolta nella lotta salvezza. Tuttavia, dopo i lariani, si aprirà una serie di partite casalinghe, riguardanti tutte e tre le competizioni, che la Fiorentina dovrà affrontare col giusto atteggiamento.

Si parte col Pafos, si finisce col LASK

La prima partita di questa lista sarà infatti valevole per la Conference League, quando il 28 novembre i viola ospiteranno i ciprioti del Pafos. Dopodichè, a Firenze arriverà l'Inter (1 dicembre), in quello che è sicuramente il più tosto dei 5 incontri in programma. Il terzo match della lista sarà invece il derby mediceo di Coppa Italia, quando l'Empoli arriverà al Franchi il 4 dicembre, nel secondo incontro stagionale con gli azzurri. Si torna al campionato, l'8 dicembre, per ospitare il Cagliari di Nicola; infine, il 12 dicembre, la Fiorentina chiuderà la trafila di match casalinghi consecutivi contro il LASK, nella penultima giornata di Conference League. Partite dai pesi specifici differenti, ma che vanno indovinate, per non rovinare l'inizio stagione da sogno dei viola.