Emergenza a centrocampo, piace un centrocampista colombiano, già vicino ai viola in estate. Anche PSG e Milan su di lui

Il centrocampo della Fiorentina è il reparto che ha subito più cambiamenti nel mercato estivo dei viola, ma l'infortunio di Richardson ha riaperto le porte a possibili nuovi innesti per la seconda parte della stagione. Tra i nomi fatti, spicca per qualità un giovane centrocampista colombiano, già accostato alla Fiorentina appunto nel mercato estivo.

Classe 2000, vicino ai viola quest'estate: oggi piace a molte big

Il nome di Richard Rios potrebbe infatti tornare di moda nel mercato invernale. Il colombiano classe 2000 ha già all'attivo 15 presenze con la nazionale colombiana, di cui l'ultima ieri sera, nella sconfitta per 3-2 contro l'Uruguay dove comunque si è meritato i complimenti degli spettatori, per la qualità del gioco espresso. Rios gioca al Palmeiras, in Brasile, dove occupa il secondo posto in classifica: in campionato, nonostante la poca propensione ai gol e assist, ha già 5 contributi ai gol in 20 partite giocate. Dopo l'interesse della Fiorentina si era parlato anche di un avvicinamento da parte del Milan: intanto, appena un mese fa, i brasiliani avrebbero rifiutato un'offerta di 30 milioni dal PSG. Forse rimarrà un obiettivo irraggiungibile, ma le qualità del ragazzo sono innegabili: potrebbe essere lui l'innesto di qualità per gennaio.