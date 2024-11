Il motivo dello scarso impiego di Kayode ha un nome: si chiama Dodo. Il terzino brasiliano è tra gli stakanovisti della Serie A

Questo pomeriggio SkySport, cercando di fare un focus generale sul campionato in corso, ha pubblicato una particolare statistica, che fa capire molto sullo scarso impiego da parte di Raffaele Palladino di Michael Kayode. Il giovane terzino destro della Fiorentina era stato tra le rivelazioni della passata stagione, forse grazie alla fortuna o di Italiano, ma per il momento quest'anno non è ancora riuscito neanche ad avvicinarsi alle prestazioni passate.

C'è il rischio che Dodo metta in ombra Kayode?

Il motivo di questa strana regressione del classe 2004 è probabilmente da rintracciare nel campionato finora da disputato da Dodo. Il difensore brasiliano, che solo dodici mesi fa era alle prese con la rottura del legamento crociato, adesso è tornato quello dei tempi dello Shakthar. A testimonianza di ciò, torniamo alla particolare dato fatto emergere questo pomeriggio dalla redazione di Skysport.

Il brasiliano in testa ad una particolare classifica

Il difensore classe 1998 fa parte di una lunga lista di calciatori che per il momento sono stati impiegato in tutte le dodici giornate disputate finora: 1080 minuti giocati su 1080. Nella lunga lista fanno parte anche Anguissa, Baschirotto, Ndicka, Ismailji, Viti, Bijol, Luperto, Di Lorenzo, Pablo Mari, Rrahmani, Kyriakopoulos, De Roon e Gaspar.