In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio si legge: "Voglia di Beltran. Nzola non è ancora al top: a riposo dopo la vittoria di Genova. Jovic escluso dalla lista Uefa potrebbe andare al Milan".

All'interno, a pagina 21: "Viola, avanti Beltran e Jovic resta fuori". In basso: "Amrabat ha tempo fino a Venerdì per farsi cedere". E di spalla: “Rapid, 10 gol in 2 gare: occhio a Burgstaller”