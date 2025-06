Il Pisa fa sul serio per un ex obiettivo della Fiorentina: contatti con un centrocampista del Lione

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo l’annuncio dell’arrivo di Alberto Gilardino sulla panchina nerazzurra, ha cercato di fare il punto della situazione in casa Pisa in vista del ritorno in Serie A. Il quotidiano sottolinea come a centrocampo il club appena neopromossa stia cercando di rifarsi il look, cercando di trovare le pedine giuste per centrare l’obiettivo della salvezza,

La critica situazione del Lione potrebbe liberare Tessmann: il Pisa ci pensa.

E tra gli obiettivi di mercato c’è anche un ex pallino della Fiorentina di Rocco Commisso. Secondo quanto riportato dalla Rosea infatti al club di Corrado piace molto Tanner Tessmann, centrocampista del Lione con un passato in Serie A al Venezia. La situazione del club transalpino è possibile che lo porti a poter scegliere di tornare in Italia: in caso di conferma della retrocessione a tavolino in Ligue 2 il giocatore potrebbe svincolarsi agilmente dal Lione e arrivare a parametro zero.