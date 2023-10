Le FORMAZIONI UFFICIALI di Fiorentina-Ferencvaros: Italiano non rinuncia a Gonzalez. Torna Biraghi dal primo minuto, in porta scelto Christensen

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Ferencvaros, gara valida per il gruppo F di Conference League.

Mister Vincenzo Italiano sceglie in porta Christensen, confermato in Conference dopo la gara in Belgio. Difesa a quattro con Kayode, Martinez Quarta, Ranieri e Biraghi, che torna dal primo minuto dopo lo stop contro il Cagliari. A centrocampo Maxime Lopez e Mandragora, con Bonaventura trequartista. Esterni Gonzalez e Sottil ad accompagnare l'unica punta Beltran.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, M. Quarta, Ranieri, Biraghi (C); M. Lopez, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. All.: Italiano.

Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz; Makreckis, Mmaee, Cissé, Ramirez; Romdhane, Siger; Marquinhos, Abu Fani, Zacharlassen; Varga. All. Stankovic.