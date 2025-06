Stavolta per Luka Jovic l'avventura in Serie A dovrebbe essere davvero finita, nonostante l'opzione per il rinnovo di un altro anno a disposizione del Milan. Il serbo dovrebbe essere lasciato libero dopo due stagioni e 13 reti, le stesse segnate a Firenze. A cercare il serbo è proprio il Betis, ultimo club a castigare la Fiorentina in Conference, circa un mese fa.