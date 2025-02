L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Alberto Malusci è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare il successo viola contro l'Inter: “Si è vista la squadra, emerge in partite come quella di ieri sera. C'è stata grande compattezza, i ragazzi hanno mostrato carattere. E poi facciamo i complimenti a Palladino, tanti. Ha preparato la partita in modo eccellente”.

“Kean superlativo. Come si ferma uno così? Boh. Anche Spalletti…”

Su Kean: “Superlativo. Come si ferma uno così? Boh, diventa difficile da marcare. Quando sta bene supera ogni aspettativa ed è completo: bravo in profondità, bravo nel colpo di testa, copre bene la palla… Se la gioca con Retegui per essere il capocannoniere. Spalletti? Sarà contento anche lui, io sono molto contento verso le prossime partite”.