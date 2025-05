Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport prima della semifinale di ritorno contro il Betis Siviglia: "Va capito se la squadra ha bisogno di carica o di leggerezza. Oggi non c'era bisogno di carica, i ragazzi sono stati fantastici in questi giorni: hanno lavorato con grande energia e fiducia. Ho fatto solo un breve discorso, toccando le corde giuste. Stasera bisogna fare una partita perfetta, c'è un avversario forte di fronte".

Sugli esterni

Sulle condizioni degli esterni ha detto: "Gosens sta bene, domenica con la Roma era a mezzo servizio. Ha recuperato e sta bene. Dodô ha fatto un miracolo, grande volontà da parte del ragazzo e grande bravura dello staff medico. Ci auguriamo che facciano una grande partita, come tutta la squadra. I cambi di Pellegrini? Quando prepari queste partite, devi prepararne due o tre in una. Devi essere pronto a tutto, avevamo previsto almeno un cambio. Non mi aspettavo Rodriguez, ma lo conosciamo bene. Lo Celso all'andata è entrato bene, abbiamo più soluzioni per stasera".

Sull'inizio della stagione

E sulle complicazioni ad inizio stagione ha dichiatato: "E' vero. Abbiamo fatto un anno di difficoltà, anche extracalcistiche. Abbiamo superato momenti davvero difficili e, se siamo rimasti uniti e siamo arrivati a giocarci una finale e giocarci l'Europa in campionato, abbiamo fatto un grande percorso. Stasera partiamo in svantaggio, ma queste difficoltà non ci devono spaventare. Sono sicuro che i ragazzi ce la metteranno tutta, come l'Inter in semifinale".