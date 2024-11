Fabio Caressa, noto giornalista sportivo, ha commentato sul proprio canale Youtube la 12° giornata di Serie A nella quale ha inserito sia De Gea che Kean fra i migliori undici. Caressa ne ha poi parlato così:

De Gea miglior portiere della giornata

“De Gea ha dato una sicurezza diversa alla Fiorentina, ha portato esperienza internazionale e poi un portiere che fa un assist apre ad un nuovo calcio. Si sta superando il gioco cosiddetto posizionale e questo impone il ritorno all'uno vs uno. Per me De Gea è stato il miglior portiere della 12° giornata".

Kean e la fiducia ritrovata

“Kean ha fiducia intorno a sè: come gli era successo a Parigi, dove aveva segnato 14 gol, adesso ho tanto spazio. Palladino lo ha scelto e con lui la Fiorentina è diventata estremamente divertente. Adesso sta dimostrando il motivo per cui lo chiamavano predestinato da esordiente”.