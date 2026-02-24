Carobbi: “Vanoli confermato? Credo Paratici pensi ad un altro allenatore, ma dovesse salvarsi e vincere la Conference…”

A Toscana TV ha parlato l’ex difensore viola Stefano Carobbi, che si è espresso sulla vittoria della Fiorentina col Pisa e su vari singoli, chiudendo con le proprie considerazioni su Vanoli.

‘Kean ritrovato, Harrison e Solomon molto utili’

“La Fiorentina ha fatto una partita importante a livello tattico, abbassandosi per poi ripartire ma controllando bene la gara. Fagioli immenso, ma ha perso un pallone che non andrebbe perso in quei frangenti. La Fiorentina però è solida e quando riparte va male, ho visto un Kean ritrovato, Harrison aiuta molto Dodô, così come Solomon dall’altra parte, entrambi fanno tanta fase difensiva. Contentissimo per Ranieri, che ho criticato ed era in difficoltà sul piano fisico: è tornato quello di una volta, si è ritagliato il suo momento lavorando in silenzio. Parisi? Alterna cosa bellissime ad errori tattici… ha coraggio, ma sul piano difensivo deve imparare”.

‘Non si può rischiare di subire quel gol nel finale’

“Ora tutta la squadra partecipa alla fase difensiva, e non è più lunga. Il reparto arretrato si muove all’unisono seguendo dei principi, prima i calciatori andavano in giro. In mezzo al campo il contributo di Ndour e Brescianini è stato molto utile. La percezione è che qualcosa sia cambiato, ma non può succedere che dopo il gol fallito da Fazzini sul ribaltamento di fronte si rischi di subire il pareggio, all’ultimo istante. La Fiorentina adesso ha un parco giocatori ampio e di livello”.

Infine ha chiuso: “Vanoli merita la conferma? Credo che Paratici stia pensando ad un altro allenatore. La Fiorentina ora però si è ripresa, e andrà avanti in Conference League… se dovesse vincere la coppa andando in Europa League e salvarsi…".