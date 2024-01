Il ritorno in Serie A di Balotelli libera Dia per la Fiorentina? Non è questa l'idea di Sabatini

Balotelli pronto al ritorno in Serie A

Mario Balotelli, dalla Turchia alla Salernitana, che ha pensato a lui per affiancare a Boulaye Dia, ex obiettivo d'attacco per la Fiorentina di Italiano. Un accordo secco di sei mesi che non prevede per l’ex attaccante della Nazionale, oggi all'Adana Demirspor, nemmeno un'eventuale riconferma qualora la squadra dovesse evitare la retrocessione in B.

Ingaggio tutt'altro che da Super Mario

Un ingaggio di circa 500mila euro più un eventuale bonus sulle reti segnate, scrive La Repubblica. Nelle ultime ore i colloqui si sono intensificati sempre più e l'affare sarebbe in via di chiusura.