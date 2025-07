UFFICIALE: Romani, prima esperienza fra i grandi. Il difensore viola passa in Serie C

Prima avventura tra i professionisti per Lorenzo Romani. Il difensore classe 2005 si trasferisce in prestito secco a Lecco, squadra che milita in Serie C.

Il comunicato ufficiale del club

“La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Romani dalla società ACF Fiorentina.

Nato a Sant’Omero, in provincia di Teramo, il 28 febbraio 2005, di ruolo difensore centrale, ha iniziato nel Cologna, per poi passare nel settore giovanile del Pescara, dove resta dal 2018 al 2021. Successivamente il passaggio alla Fiorentina, dove si afferma in Primavera dopo un breve passaggio nell’Under 18.

I suoi numeri con la Fiorentina

Con la Primavera viola ha vinto due volte la Coppa Italia Primavera e la Supercoppa Primavera, raccogliendo complessivamente 70 presenze e segnando un gol. Nella passata stagione è stato convocato in Prima Squadra per il match di ritorno dei quarti di finale di Uefa Conference League contro l’NK Celje. Vanta anche tre presenze nella Nazionale Italiana Under 18.

Romani indosserà la maglia numero 41. Benvenuto Lorenzo nella grande famiglia Bluceleste!”.