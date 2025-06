Il Napoli si vuole fare il "regalo scudetto" e mette gli occhi su Moise Kean

Dopo una stagione così prolifica e una clausola rescissoria tutto sommato abbordabile, era impensabile credere che Kean non avrebbe avuto molti occhi addosso in questa finestra di mercato. In un momento difficile per l'ambiente della Fiorentina, ancora orfana di allenatore, arrivano anche le prime indiscrezioni legate al mercato in uscita.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il Napoli di Conte avrebbe fatto un sondaggio per portare il bomber di Vercelli sotto il Vesuvio; stesso interesse mostrato dal Newcastle, che già a gennaio aveva palesato l'interesse per Kean. L'addio di Palladino, che ha fortemente voluto l'ex Juventus a Firenze, potrebbe di fatto incrinare il rapporto tra Kean e la maglia viola, ma solo nei prossimi mesi si saprà con certezza il suo futuro: la clausola, d'altronde, è valida solo dal 1° al 15 luglio.