Con una breve nota, Palazzo Vecchio ha risposto all'intenzione della Fiorentina di mandare una lettera al Comune di Firenze con la richiesta di bloccare i lavori del Franchi. Questo quanto si legge:

"In merito alle notizie emerse dalla conferenza stampa di oggi di Acf Fiorentina, dal Comune fanno sapere che - se riceveranno questa nuova lettera - la leggeranno con calma e attenzione, tenuto conto che il Comune è in amministrazione ordinaria in quanto ci sono le elezioni. Si ricorda però che a fine aprile è stata firmata dalla Fiorentina una convenzione che prevede l'avvio dei lavori e la cantierizzazione".

In allegato alla nota, la risposta per mail del direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari all'accordo firmato: “Grazie a tutti, per i tempi e la massima collaborazione”