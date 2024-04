Intanto a Verona Baroni ha il suo da fare con un'emergenza difensiva in vista della Fiorentina

In vista della sfida contro la Fiorentina mister Baroni dovrà ridisegnare il pacchetto arretrato. Ci sarà da sostituire lo squalificato Cabal, ecco perché lo staff medico del Verona cercherà di accelerare il recupero di Vinagre dopo la distorsione alla caviglia rimediata nella rifinitura della sfida di Roma.

Come riporta Sky Sport, in caso contrario, uno tra Centonze e Tchatchoua potrebbe essere dirottato sulla corsia di sinistra. I veneti sono già a lavoro da ieri in vista del prossimo impegno contro la Fiorentina, che prima deve pensare al Club Brugge.