Gilardino: "Gudmundsson è un grande professionista. E domani può riaccendersi"

Nelle ultime ore di mercato, la Fiorentina aveva cercato Albert Gudmundsson, trovando però i “no” decisi del Genoa. L'islandese aveva già parlato del tentativo viola e della fine del mercato; il tecnico Alberto Gilardino conferma.

“Gudmundsson grande professionista”

Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Ci avevo già parlato, prima della gara contro il Napoli. Gudmundsson è un grande professionista. Domani? In casa può indubbiamente riaccendersi, può essere la serata giusta per rilanciarsi davanti al suo popolo”.