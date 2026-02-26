Conti: "Spero la nuova dirigenza rimetta le cose in riga. Non posso pensare alla Fiorentina in B nell'anno del centenario"

Carlo Conti, in conferenza stampa al Festival di Sanremo, ha avuto modo di rispondere anche a domande calcistiche, con protagonista come di consueto la sua Fiorentina.

‘Non posso neanche pensare alla Fiorentina in B’

“Oggi guarderò sicuramente la partita della Fiorentina, anzi ringrazio chi l'ha spostata alle 18.45, con la speranza di passare il turno e che tutta la nuova dirigenza sappia rimettere le cose in riga, come sta già facendo insieme alla grande squadra che è, con la sua grande tradizione. Non vorrei festeggiare il centenario della Fiorentina con la retrocessione, non ci posso neanche pensare".