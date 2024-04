Italiano: "Troppo timidi all'inizio poi abbiamo creato tanti presupposti per pareggiare. Ci manca qualità negli ultimi metri"

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, intervistato da DAZN dopo la sconfitta contro la Juventus, ha detto: “Troppo timidi all'inizio. Abbiamo cercato di rimediare con quello che ci può dare Lopez, abbiamo alzato il baricentro e abbiamo creato tanti presupposti per pareggiare. Per il terzo anno consecutivo è arrivato un 1-0 per la Juventus e usciamo con delle recriminazioni. Ripartiamo dal secondo tempo e cerchiamo di vivere al meglio questo finale della stagione”.

E poi: “La Juventus ti può mettere in difficoltà se sono aggressivi, perché hanno fisicità. Gli permettevamo di arrivare con tutti i corpo a corpo. Nel secondo tempo ci è mancata la stoccata vincente e qualità negli ultimi venti metri, la zona più difficile da scardinare”.

Inoltre: “Forse dobbiamo aggiungere qualche altro modo di attaccare, qualche movimento che ancora non facciamo e aggiungere le qualità di Gonzalez, Sottil, Belotti a livello individuale. In queste 148 partite che abbiamo fatto sono stato obbligato a sfruttare tutta la rosa che abbiamo avuto a disposizione e se ne cambio due dalla gara precedente, la squadra l'identità non la perde. Spesso manchiamo per qualche dettaglio e o non vinciamo o talvolta perdiamo le partite”.