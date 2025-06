Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e attualmente opinionista per Sky Sport, ha commentato a 30° minuto in onda su Italia 7 l'operato del tecnico Raffaele Palladino alla Fiorentina.

Sulla stagione di Palladino alla Fiorentina

Bergomi si è espresso così: “Ritengo che la stagione di Palladino a Firenze sia stata sufficiente. In Italia se vinci sei bravo, ma se arrivi secondo si tende invece a non valutare il percorso fatto, ma non funziona così. Luis Henrique, quando ha vinto, ha applaudito l'Inter. Si arriva secondi, o sesti nella vita. Nel mondo gira tutto troppo velocemente, ma io il lavoro di Palladino lo valuto in modo molto positivo.

Sul futuro di Comuzzo

Ha poi commentato quello che può essere il futuro del giovane difensore viola Pietro Comuzzo: "Il futuro di Comuzzo? Facciamolo crescere e non mettiamogli troppa pressione addosso: ha talento ma andiamo piano".