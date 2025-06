L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione attuale in casa viola, a partire del riscatto di Biraghi da parte del Torino: “Magari era importante due anni fa, ma non credo che all'interno di questo spogliatoio avesse tanto appeal. Ha fatto una scelta giusta, perché si era creata una situazione per certi versi imbarazzante per uno che ha vestito la maglia per tanti anni, anche da capitano. Ci sta trovare altre strade, va bene così. Non credo che a sinistra ci saranno problemi, anzi, Parisi ha trovato spazio ed è migliorato proprio dal suo addio”.

Su Cataldi: “Può essere importante nel gioco di Pioli, ha le giuste caratteristiche e sarebbe solo il primo dei tasselli di un centrocampo a oggi incompleto. Fagioli, Mandragora, Ndour, Richardson… Bisogna capire che tipo di centrocampo ha in testa il tecnico. Lui è un leader e ha buona visione di gioco, sarebbe importante e va preservato”.

Su Gudmundsson: “Presto capiremo, ma credo che le due società lavoreranno in un altro momento per venirsi incontro. La Fiorentina ha già tirato fuori 8 milioni, non sono pochi. Altri 17 figuriamoci. La volontà del giocatore sarà fondamentale e non credo che voglia tornare a Genova, con il massimo del rispetto. Dal canto suo, il club viola cercherà di limare qualche milioncino”.