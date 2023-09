A Sky il commento di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo il pari con il Genk:

"Prima del 2-2 abbiamo avuto tre situazioni per chiuderla, la palla di Milenkovic, il colpo di testa di Nzola. Però venire qua non è semplice, questa è una squadra che ha ritmo, va in pressione e costringe a scavalcare la loro linea. La prestazione c'è stata, hanno giocato tanti ragazzi e ne abbiamo risparmiati diversi. Partiamo con un risultato positivo e siamo contenti. Gonzalez? Non so di preciso, ha sentito male, non so se all'addome ma sentiva un male atroce. Speriamo non sia nulla di grave perché sapete quanto sia importante per noi. Spero sia una cosa che si risolva velocemente. Sostituzione di Bonaventura? Jack ha la capacità di fare il trequartista, l'interno, ha grande esperienza e letture per cui ci permette di variare con i suoi movimenti. Ho preferito mettere Arthur davanti alla difesa per avere più palleggio, qualche alternativa ce l'abbiamo di gara in gara, con Beltran sulla trequarti o con la doppia punta.

Ranieri? Luca abbiamo cercato di trattenerlo per la sua duttilità, da terzino e centrale. E' un giocatore che può stazionare in entrambi i ruoli, si sta applicando e sta crescendo in modo esponenziale. Sulle palle inattive arriva coi tempi giusti".