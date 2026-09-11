Mastantuono: "Onorato nel record che ho ottenuto, oggi abbiamo mostrato in campo quello che la gente vuole vedere"

Franco Mastantuono, mattatore della gara contro il Venezia con la sua tripletta ha commentato così la vittoria della Fiorentina.

Il record di Mastantuono

Mastantuono ha dichiarato: "Io il più giovane giocatore della Fiorentina a fare una tripletta? Sono molto contento, per me è un onore. Non lo sapevo. Mi rende davvero felice poter raggiungere certe cifre in questo club, per me è davvero importante".

"Abbiamo mostrato quello che voleva la gente"

E ha proseguito: “Volevo fare la differenza, ma soprattutto volevo la vittoria. Ritengo che contro il Frosinone avremmo potuto raccogliere qualcosa in più, poi i risultati non sono stati a nostro favore, ma oggi la squadra ha mostrato in campo ciò che la gente vuole vedere”.