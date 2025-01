Lo Monaco: "Non so quanto convenga alla Fiorentina vendere Comuzzo a gennaio. Napoli? Deve andarci coi piedi di piombo, valutazioni esagerate"

Il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo è uno dei protagonisti di questi ultimi giorni di mercato, visto il forte interesse del Napoli nei suoi confronti. A tal proposito, per parlare della sua situazione è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo. Ecco le sue parole, riportate da Spazio Napoli: “A questo punto del campionato, fare un'operazione del genere a gennaio non so quanto convenga alla Fiorentina. Ma con il rientro di Buongiorno, non so nemmeno se sia conveniente per il Napoli, vista la spesa che c'è da fare”.

“Valutazioni un pochino esagerate per Comuzzo”

Sulla cifra del cartellino: “Su Comuzzo vale il discorso di Garnacho, mi sembrano delle valutazioni un pochino esagerate rispetto al reale valore del difensore. Bisogna andarci con i piedi di piombo”.