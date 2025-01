Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha detto la sua su Pietro Comuzzo a Lady Radio: “All'inizio pensavo fosse giusto venderlo. 35 milioni sono troppi soldi per un difensore, e comunque a Firenze ne abbiamo venduti tanti di centrali forti riuscendo sempre a sostituirli bene. Ora però ho cambiato idea: Comuzzo deve rimanere perché tanto la Fiorentina non dà alcuna garanzia di saper reinvestire quei soldi. Comuzzo mi ricorda Bergomi, gioca come lui”.

“Zaniolo non lo prenderei”

Poi su Zaniolo ha aggiunto: “Resiste più un uomo sott'acqua che Zaniolo in una squadra. Il ragazzo gioca bene, ma io non lo prenderei. E' vero che la concorrenza potrebbe essere uno stimolo per Colpani, ma Zaniolo non mi convince per il motivo che ho appena detto”.

“Cessione di Kayode un insulto”

Su Kayode: “La sua cessione è un insulto alla Fiorentina. Anche perché secondo me la società avrebbe potuto incassare molto di più dalla sua cessione in futuro. Capisco che il ragazzo voleva giocare, in tal senso doveva essere bravo Palladino a gestirlo, è sempre un peccato cedere un ragazzo del vivaio”.