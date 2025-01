Comuzzo-Fiorentina-Napoli… Mettiamo i puntini sulle i. Pietro Comuzzo è un pilastro fondamentale della difesa della Fiorentina e lo rimarrà finché dal mercato non arriverà una notizia ufficiale. Ed è per questo indubbio il fatto che la società viola voglia tenere con sé il proprio talento classe 2005 cresciuto in casa che in pochi mesi ha stupito tutti: dall'esordio in Serie A (datato 8 ottobre 2023 pensate un po', proprio contro il Napoli) alla maglia da titolare con Palladino.

Punto di riferimento

Di tempo ne è passato, ma Comuzzo è punto di riferimento nella squadra viola solo da qualche mese, da quando in estate se n'è andato Milenkovic ed è arrivato Pongracic. Il resto della storia lo conosciamo. Adesso ad arrivare è stato il Napoli: prima l'interesse, poi in contatti e ora le offerte. L'ultima da 35 milioni di euro bonus compresi.

L'asticella

La Fiorentina ha le idee chiare: non serve la cessione di Comuzzo per muovere il mercato. C'è però un'asticella che segna il confine tra il no e il sì: 40 milioni di euro. Le parti sono ferme e se c'è da aspettarsi un passo avanti verso l'accordo questo deve arrivare dalla Campania, non di certo dai viola.

E il ragazzo…

Fronte Comuzzo: da più parti vicine al giocatore si è appreso che il ragazzo stia aspettando l'evoluzione della trattativa, con il difensore che non sta spingendo in alcun modo per la cessione e sarebbe ben felice di rimanere ancora a Firenze. Il mercato però, si sa, è imprevedibile.