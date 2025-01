Trattativa in stand-by tra Fiorentina e Napoli per Comuzzo. Commisso fermo sulla richiesta economica da 40 milioni, ma il club campano la ritiene esagerata

Tutto fermo. Tutto calmo. Trattativa in stand-by tra Fiorentina e Napoli per Pietro Comuzzo. Non sono stati fatti passi avanti dalla società partenopea dopo l'offerta fatta recapitare sulla scrivania viola per il difensore classe 2005 da 35 milioni bonus compresi.

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso avrebbe fissato il prezzo del cartellino del giocatore a 40 milioni, compresi i vari bonus, e al momento la società sembra irremovibile su questo. Il numero uno viola non vorrebbe privarsi del difensore centrale e il Napoli al momento considera questa cifra troppo elevata. Da capire se nelle prossime ore una delle due parti proverà ad avvicinarsi a un accordo. Lo riporta Sky Sport.