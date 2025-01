Le pedine si muovono sulla scacchiera. Il Napoli forza le mosse con la volontà di chiudere già oggi, la Fiorentina non ha fretta. Questo lo scenario intorno alla trattativa tra partenopei e viola per Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 finito nel mirino della società azzurra.

Ieri Manna, direttore sportivo del Napoli, ha alzato la posta per il talento friulano: da 30 a 35 milioni di euro bonus compresi. La Fiorentina dal canto suo gioca al rialzo e adesso ne chiede 40. Ballano 5 milioni, una cifra non irrisoria da limare in 24 ore.

In casa viola si parla di un Commisso non smanioso di vendere il ragazzo, con il difensore che avrebbe lasciato la palla alla Fiorentina sul suo futuro. Quello che è certo è che nessuno spinge per la cessione da Firenze. Sarà una partita a scacchi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.